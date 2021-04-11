女星小嫻（黃瑜嫻）去年8月認愛金剛（李信樵），兩人感情甜蜜，還在屏東墾丁擺攤賣雞翅，未料日前金剛卻在做健康檢查時，發現肛門附近長了3公分腫瘤，情況令人憂心。然而小嫻昨(10日)出席好友艾莉絲自創保養品活動，也坦言男友病況其實沒這麼輕微，同時也毫不猶豫地許下承諾：「我願意照顧他一輩子。」

小嫻在41歲生日前夕，拉著男友金剛一起做全身健康檢查，金剛就意外被發現肛門附近長了3公分腫瘤，確診為「肛門廔管」。而金剛也因為打算接受手術治療的關係，不得不先暫時停止擺攤。

然而小嫻昨日出席活動，更透露男友的腫瘤長在括約肌，如果動了手術，術後的後遺症跟生活品質都很難掌控，所以「其實沒有那麼輕微」，現在也還沒決定開刀，「他在逃避挨那一刀」。艾莉絲更好奇問小嫻，如果手術失敗是否還會愛金剛？小嫻則毫不猶豫地回答：「我願意照顧他一輩子。」還說不管拍痰不管拍痰還是翻身都可以，對金剛的情意令人感動。

(中時新聞網)