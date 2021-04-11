VOLVO汽車以堅硬度聞名天下，在許多交通事故中，與其對撞車輛往往全毀，但VOLVO卻只出現輕微凹陷甚至小擦傷，被不少網友戲稱為「瑞典坦克」。有網友貼出影片，一輛黑色VOLVO遭到後方Lancer追撞，兩車分開後的畫面卻讓大家笑翻。

網友在YouTube上傳一段行車紀錄器影片，影片中可以看到，對向的VOLVO為了閃避走在路旁的老阿伯，緊急減速並向左轉，卻遭到後方車輛煞車不及追撞。VOLVO看起來完好無事，但當車主繼續往前開，看到追撞的Lancer車頭已經半毀，車牌掉下，引擎蓋也掀起，相當悽慘。

VOLVO車尾似乎沒事，但網友看到追撞的Lancer車頭時忍不住笑出來。(圖／影片截圖)

不少網友看到後紛紛留言：「VOLVO：好像有蚊子叮我」、「VOLVO：我的後保險桿怎麼髒髒的啊」、「Lancer哪來的勇氣挑戰VOLVO」、「前面還看不懂，一看到後面Lancer車頭秒笑出來」、「VOLVO駕駛反應快啊，老伯竟然沒事」、「不愧是瑞典坦克」、「VOLVO傳統，把潰縮區作在別人車上」、「Lancer駕駛應該有感受到VOLVO的力量了」、「真的硬爆」、「根本業配影片XD」。

事實上這部影片在去年4月底就已上傳，但近日因Google演算法原因，不少人被帶來看這部影片：「感謝演算法讓我知道VOLVO有多硬」、「要睡覺了，被演算法帶到這邊...」、「我在看健身，演算法帶我來這看車硬不硬？」、「現在賣車都不流行拍廣告了，直接演算法起飛」。，就連《老天鵝娛樂》也忍不住在3天前留言：「硬」。

影音來源：YouTube/徐紹青

(中時新聞網)