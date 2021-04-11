打嗝是紓解胃部壓力的反射動作，同時也是身體啟動自我保護機制的生理反應。員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師指出，若是打嗝次數太過頻繁，賁門長期處於開啟狀態，將會導致胃食道逆流發生或加重其症狀。不過一般人發生打嗝現象，不須太過擔憂，若本身賁門功能正常，只要停止打嗝，症狀就會跟著緩解。

●打嗝止不住怎麼辦？腸胃專家教你4招解決

雖然打嗝是正常反應，但如果止不住也是相當惱人，吳文傑醫師提供四種止嗝法。第一：壓舌根催嘔。利用湯匙或指腹（食指）按壓舌頭根部，誘發嘔吐反射反應約五分鐘內，打嗝就會停止，吳文傑醫師說明，臨床上許多醫師也常用壓舌板壓舌根達到止嗝效果，操作時務必留意周遭狀況，小心安全。

第二：大口喝水，在五分鐘內連續且大口喝水（至少500ml），目的在於刺激口咽部附近神經，以抑制打嗝。

第三：舌尖頂上顎，不僅有效降低打嗝頻率、緩解不適，還能改善平時不自覺吞口水或清痰的習慣。

第四：按壓穴道，嘗試按壓鳩尾穴（胸骨最下端凹陷處）、翳風穴（耳根部與耳垂後方的凹陷處）。

打嗝止不住怎麼辦？腸胃專家教你4招解決。(圖/今健康提供)

●打嗝是嚴重疾病警訊？哪些藥物與打嗝有關？

吳文傑醫師提醒，若上述四種方法都無法止住打嗝，應儘速前往就醫尋求專業協助，因為打嗝有時是相對危險的疾病造成，例如代謝問題造成肌肉收縮異常、尿毒大量累積刺激到神經（尿毒症患者）、心肌梗塞或心包膜發炎與糖尿病導致的神經病變等。

常打嗝可能與疾病有關。(圖/今健康提供)

另外，服用某些藥物也有可能引發打嗝，包括類固醇、化療藥、無痛檢查時使用的麻醉藥等，就醫時應攜帶藥袋，或與醫師詳細說明用藥情形，幫助醫師正確診斷及處理症狀。

(中時新聞網)