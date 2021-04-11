學習辨識關係中的警訊，可以有效消除被遺棄的恐懼。每個人都可能會被困在自己的故事裡，雖然我們無法改變過去，但可以透過了解過去，來展開新的旅程，童年成長經驗，對自己後來的人生，會有深遠的影響。

就像這次要分享這本書《猜疑、掌控、緊黏：為何你總是缺乏安全感》提到的：童年的經歷會創造我們的故事，而這些故事會在這一生中餘波盪漾。

尤其，在新生兒和孩童時期，基於生存的需要，必須仰賴關係的連結，會很依賴照顧者，給我們安全感和保護。因此害怕失去連結，是一種健康的人類生存本能反應。

但是如果這樣的恐懼經驗，太過於頻繁地出現，一旦變成一種常態，長大之後就很容易變成非常沒有安全感。

每個人，或多或少都有害怕被遺棄的恐懼，伴隨而來的就是被這樣的情緒困住，甚至在人際關係上會吸引某些特質的人，讓你覺得自己很糟糕。例如：有疏離感、冷漠，面臨有壓力的情境時，可能變得黏人、憤怒、批評、控制，或是切割關係。

這些因為害怕被遺棄的恐懼，一旦成為一個人的核心信念，就很容易讓他困在傷害性的情緒、想法和行為當中，導致他無法得到自己渴望擁有、也值得擁有的幸福與健康的親密關係。

害怕被遺棄，和早期的依附關係，有強烈的連結。但是，就算是「安全型依附的孩童」，也有可能發展出害怕被遺棄的核心信念，這跟先天的性情、家庭的問題、或是童年晚期、或青少年時期，所發生的創傷有關。

所謂的創傷，可能包括與主要照顧者之間的關係破裂，例如：死亡、離婚，或者雖然出現另一位新的主要照顧者，但這位新的主要照顧者，在生理和心理上，都給予較少的安全感。

對任何人來說，不管在任何年紀，基本的安全感，都是發展依附的關鍵元素。這也就是為什麼，可能會遭到遺棄的恐懼，會強大到不可思議的地步，如果沒有好好面對處理，甚至會因此而面臨焦慮症、憂鬱症、社交恐懼症，罹患邊緣型人格障礙。

挖掘負面核心信念

如果處於這樣的情況下，根據過去成長過程裡，被對待的方式和接收到的訊息，會對自己和別人形成負面的想法。這些負面的想法，每次被觸發時，都很令人痛苦，而且會帶來極大的情緒衝擊。

舉例來說，當你面對一個看起來很無聊、或心不在焉的人，你可能會認定這人遲早會離開你。但或許他只是正好有心事而已，並不如你想的那麼嚴重。

如果把你的人生經歷，看作是一則 故事。你的故事裡，會有一段獨白，在你的腦海裡演出，開始詮釋經歷、評判他人、並且預測結果。這用意是要協助你保護自己免於受到傷害。

但是當你對自己有負面的信念，而且你的獨白中也包 含負面的想法，問題就出現了，你的行為將會反映這些負面的觀點。這就是我們為什麼會陷入惡性循環，而且無法脫身的原因。

所以，要終結被遺棄的恐懼，第一步就是要辨識出負面的核心信念，讓自己知道究竟在害怕什麼，以及之所以恐懼的真正原因。然後，才能充新啟動自己的人生。

決心展開新的旅程

對自身的核心信念有所覺察，這是非常重要的。這樣的我們才能更了解自己，也更了解自己，為什麼在某些關係上，總是既受挫又痛難過？

記憶，確實會引發強大的反應。透過檢視童年和青少年時期經歷，來發掘自己的核心信念，可能是個痛苦的過程，它會引發憤怒、羞愧、孤獨、悲傷、焦慮和罪惡感等情緒。但你要記得，這段過程的用意，並不是要責怪自己或別人，而是要理解自己的故事，這樣才能走出過去故事的陰影，發展新的溝通和行為模式。

每個人都可能會被困在自己的故事裡，雖然我們無法改變過去，但可以透過了解過去，來展開新的旅程。

當你在嘗試與他人創造新的連結時，很容易會在互動或情境中出些差錯。尤其剛開始和別人約會的時候，充滿著曖昧和不確定性。但要記得，你對自己已經有了一些新的認識，這將幫助你有覺知地去引導社交互動。

除了持續管理自己核心信念，也要留意自己如何面對、並處理對方的核心信念。但是，請不要帶著批判的態度，去看待這些資訊，因為問題都不是出在對方的核心信念，而是彼此對這些核心信念的回應，這才是更關鍵的喔。兩個人的價值觀不一定要完全相同，但應該要能夠相容並存。

我們在關係中，都會有不確定感，特別是在關係剛剛開始發展的階段。會想要知道之後會怎麼發展，會幻想、會做預測。然而，這時候的我們，就離開了當下，困在未來裡。

這時候你一定要提醒自己：停留在過去，是沒有幫助的；相對地，困在不確定的未來；同樣也沒有幫助，甚至還會因此而分心。所以，一定要保持覺察、要保持正念、要臨在當下！

以上跟你分享的是，由橡實文化出版《猜疑、掌控、緊黏：為何你總是缺乏安全感》，我所為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於如何避免猜疑與操控，有進一步理解？請你留言跟大家一起討論喔。

《猜疑、掌控、緊黏：為何你總是缺乏安全感》

《猜疑、掌控、緊黏：為何你總是缺乏安全感》書封（圖／橡實文化出版提供）

本書主旨是協助讀者了解並跨越自己的恐懼，消除來自童年與青少年時期的負面信念，找回安全感，帶著新的行為模式和溝通技巧，開創新的局面，邁向幸福的關係。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)