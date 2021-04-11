依據中醫理論，春天是萬物萌芽的季節，因此是孩童長高的重要時機點，而英國的一項研究也顯示，春天兒童的長高速度比冬天快上3倍，推測與春天氣候回暖、生長激素分泌較旺盛有關。

「其實四季都很關鍵！」國泰醫院小兒科醫師李翊誠說，長高是持續性、且受到多因素影響，所以需要同時注意各種細節，但許多家長往往會陷入迷思，其中3~4歲嬰幼兒若長得瘦小，更令人擔心。

早產兒較可能身高、體重都落在3%的百分位以下，家長更應注意營養問題。（圖／花蓮門諾醫院提供）

「一開始要先釐清生理問題，例如是不是早產？或是否有先天性心臟病這類會消耗大量能量的疾病？」李翊誠說，但絕大多數都跟營養吸收有關，例如挑食、或是正餐吃太少等等。

「很多父母以為是孩子吸收不好，殊不知可能是正餐不夠豐盛，或是錯誤的飲食習慣才導致孩子過於瘦小。」李翊誠舉例，曾有一位3歲孩子的身高、體重都在3%的百分位以下(意指在100位孩童中，身高體重排名倒數第3以下)，問診後才發現父母擔心孩子吃得太油膩，竟然將所有食物過水之後才餵食孩子。

李翊誠透露，如果孩子身高體重都不理想，他建議先進行營養諮詢，會請家長先記錄孩子2~3天的飲食內容，營養師再進一步詢問。「有些父母覺得孩子都有吃完飯菜，但實際上可能吃得不夠多，例如飯碗過小、或有偏食的狀況。」調整飲食習慣之後，身高體重往往就能有所提升。

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(中時新聞網)