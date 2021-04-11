古人觀察自然界的變化，歸納出「春生夏長，秋收冬藏」的規律，因此春天一向被視為長高的關鍵季節，若是家有正值成長階段的孩童，父母更格外關心各種中西「轉骨」秘方，專家提醒，當心陷入迷思，否則可能花了許多冤枉錢，但孩子卻無法跟大樹一樣高！

「中醫傳統轉骨是看節氣，例如清明節前後就是轉骨的時機，所以最近特別多家長來詢問長高的問題。」鄒瑋倫中醫師說，但現在更多是依照孩子的個人狀況來轉骨，節氣反而是其次了。

中醫師鄒瑋倫認為，轉骨應視個人體質、狀況而調整，並非使用愈昂貴的中藥材就一定最好。（圖／馬景平攝）

鄒瑋倫說，針對這些較為瘦小的孩子，中醫轉骨的方式是先「開脾胃」，增加食慾吸收更多營養，但千萬不要過早使用含有動物荷爾蒙的轉骨方，否則可能一下子突然長高很多，但卻提早進入青春期，後續乏力反而變得更矮。

鄒瑋倫說，當孩子出現第二性徵之後，中醫轉骨的方式就會變為補氣血、肝腎，再搭配一些含動物性荷爾蒙的藥材如鹿茸，藉此幫助孩子長高。但由於現在孩子飲食較為營養，許多女童胸部顯得較為豐滿，就會被誤以為發育。「其實要觀察的是女童乳頭底部是否變硬？乳頭是否變凸？」若確定發育，就可以開始進行補氣血的轉骨。

當孩子出現第二性徵如胸部發育時，可視狀況加入含動物性荷爾蒙的轉骨方如鹿茸，以加快孩子長高的速度。（圖／翻攝自網路）

坊間不少轉骨方相當昂貴，鄒瑋倫提醒，並非越貴、使用越多動物性荷爾蒙藥材就一定好，「傳統轉骨方包括白龍船、骨碎補、續斷、杜仲、川七等25種中藥材，應該以此做為基本，再依據孩子的狀況量身打造藥方。」

舉例來說，如果孩子鼻子過敏，就要先刺激心肺；容易頭暈、焦慮就建議先疏肝理氣；已經有生理期較要搭配調經等等，如此才能讓轉骨效果更好。

每個孩子適合的轉骨方皆不同，例如若有鼻過敏問題，應該搭配調整心肺的藥材，才能讓轉骨效果更好。（圖／123RF）

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(中時新聞網)