若孩子確診性早熟，是否一定要施打抑制荷爾蒙的針劑藥物？李翊誠認為答案並非絕對，「如果目前身高尚可，就算性早熟也不一定需要治療，只要持續觀察追蹤就好。」

就算長高狀況不佳，治療也不一定比較好。「進入青春期之後，長高速度會變快，從每年4~6公分增加為8~10公分，如果治療就會維持4~6公分，不治療就進入衝刺期。」

李翊誠說，如果治療5年大約長高30公分；不治療的話，只要3年就長高30公分，從結果來看，不治療並沒有不好，而且可以免除藥物可能造成的副作用。不過，李翊誠強調還是需要由醫師評估、判斷，才能找出最適合孩子的長高方式。

若希望孩子跟大樹一樣高，醫師建議讓孩子攝取均衡營養，但應避開高油脂、加工食物。（圖／報系資料庫）

其實，長高的關鍵還有飲食與運動，李翊誠認為除了加工、高油脂食物之外，「什麼東西都要吃！」千萬不要以為一昧的補鈣、鋅就能幫助長高，「如果將長高比擬成蓋房子，鈣、鋅就像是水泥，可以穩定房子結構；但還需要其他蛋白質、醣類、澱粉等六大類食物作為磚塊；生長激素、甲狀腺等內分泌作為起重機，才能長高、長壯。」

夜晚是人體分泌生長激素的關鍵時間，國小六年級以下的孩子最好於晚上10點前就寢，以助於長高。（圖／張雅淳攝）

此外，鄒瑋倫中醫師提醒睡眠也相當重要，建議小六之前都要在晚上10點前就寢，「晚上生長激素分泌較多，我的女兒從小每天睡眠大約10小時，也要維持固定運動習慣，飲食上也盡量不要吃油炸類食物。」

李翊誠補充，許多人認為長高就是一直跳繩、跳彈跳床就好，其實不如走出戶外曬太陽，還可以促進維生素D生成，增加鈣質吸收率，再進行打籃球、拉單槓等多元化的運動，都能具有刺激骨頭生長的效果。

如果真的沒時間到戶外運動，室內跳繩也不是越多下越有效果，應該更努力地跳每一下，讓骨頭充分受到刺激，長高效果才會更好。

醫師提醒，多喝牛奶雖能攝取較多的鈣質，但飲食均衡更重要。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)