從腳踏車鎖頭、提款卡，到手機SIM卡、保險箱，再到充斥帳密的網路世界，老是忘記密碼，令人頭痛！老年後失智，密碼更成資安隱憂，平時該怎麼管好密碼？

作家米果是網路重度使用者，她回望人生軌跡，發現自己竟已累積多達60組帳號密碼。

米果回憶，小時候連蒸飯牌、腳踏車牌、學號、甚至是同學家電話，她信手拈來就能背出10組以上。但隨年紀增長、記性衰退，密碼也不斷累積，「光是靠腦袋跟各種格式的密碼硬碰硬，已經沒那個實力跟身體條件了。」

●忘記密碼成「文明通病」 失智後更棘手

米果說，一開始她全靠手寫記錄，後來實在記不住，就打在Excel檔上，「但又疑神疑鬼，萬一檔案被破解或竊取豈不是完了？」於是，她只好不註記數字和符號，改寫自己才知道的各種提示，卻也因此增加遺忘風險，好不困擾。

米果的心聲也是許多人的日常。根據McAfee 2017年調查，每個人平均持有23組網路帳密，且這數字還在增加。密碼太多容易忘記，只好一改再改、徒增時間和人力成本。前陣子，美國甚至傳出投資客忘記比特幣帳戶密碼，因而損失數百萬美元的荒謬事件。

忘記密碼、密碼外洩問題，在年長族群尤其嚴重。英國阿茲海默症協會（Alzheimer's Society）的調查發現，高達75%失智症病友無法順利使用銀行服務，其中許多人都忘記密碼，到了2021年，有上百萬人為此困擾。

●數位時代生存撇步 6招教你管好密碼

密碼管理的重要性與日俱增，除了避免忘記，也能防堵資安漏洞，提高資料安全性。這裡整理了6招密碼管理術，搭配一些小技巧，幫你戰勝數位時代的困擾：

第1招：建一個「帳號密碼專用」的電子信箱

創一個獨立的私人電子信箱，專門用來保管帳密，其他涉及隱私的重要內容，比如銀行、保險合約內容、財務規劃等，都可以存入、統一集中管理。你可以先在電腦上建一個Excel密碼表單，並用這個信箱把檔案寄給自己，再行刪除。

＞技巧：如果修改了密碼、或創了新密碼，要記得重新下載檔案、更新後再寄給自己。

想要安全記住密碼，試試建一個「帳號密碼專用」的電子信箱。(圖/Unsplash 康健雜誌提供）

第2招：多多使用「生物性認證」

善用指紋、指靜脈、臉部辨識等「生物性認證」，是提高帳密安全度的好方法。因為生物性標記就長在身上，不必耗腦力記得，也較難複製、盜取。許多平台都有多重驗證服務，除了輸入密碼，也搭配電話、語音、指紋或臉部辨識，替密碼增強防護網。

要注意：隨著年齡增長，指紋會變淺，不過目前辨識技術已能克服相關困境。倘若你的指紋實在淡化太嚴重，或因受傷、手術等因素改變紋路，記得重新設定好，就能繼續使用。

第3招：寫下來

皮尤研究中心調查指出，有49%的人都把密碼寫在紙上，只要存放地點安全，不失為一個好方法。市面上也有販售「密碼筆記本」，很適合當作送給長輩的禮物。

＞技巧1：隨時記錄。培養隨時記下密碼的習慣，或找時間把生活中所有密碼整理一遍。下面也列出幾種容易忽略，但若忘記卻挺麻煩的密碼，幫你建置自己的密碼清單：

.提款卡密碼

.保險箱密碼

.手機SIM卡密碼

.保護SIM卡的PIN碼

.網路銀行帳號、密碼

＞技巧2：選擇安全存放點。除了要考量到隱密性、不易被發現，也記得納入不可控因素（比如地震、受潮、淹水），以免密碼意外地「整組泡湯」；此外，也要分散風險，別把所有密碼都放在同一處，否則落入有心人手中，一發不可收拾。

第4招：善用「密碼管理程式」

因應當代人帳密太多的麻煩，不少科技公司推出「密碼管理程式」，幫用戶集中管理。下載程式後，只要先設一組密碼，此後就記這一組密碼即可，其他都由程式幫你記。平常可以隨手把密碼存進程式，需要用時再提取。

密碼管理應用程式，只需記一組密碼，其他由程式幫你記。(圖/Unsplash 康健雜誌提供）

通常，類似程式都配有「自動填入密碼」服務，有些則能偵測密碼竊取情況，當有人盜用，就會通知你改密碼、或採取防護措施。這類密碼管理程式，主要又分3種：

.記在電腦、手機上，程式只安裝在電腦或手機，不必上網就能用，可以躲避駭客入侵，相對安全。缺點是如果你換裝置，可能得重新安裝、存入密碼，無法直接轉移。

.記在瀏覽器上，許多網頁瀏覽器都內建「密碼管理員」，免費又方便。缺點是如果你換網頁瀏覽器，比如從Google Chrome換到Safari、Firefox，那些帳號密碼也不會連動過來。

.記在雲端資料庫中，某些應用程式會把你的帳密傳到線上資料庫，透過加密工具保護資料不外流。只要連上網路，就能同步所有帳密，在任何裝置上都能用。缺點是你等同把所有帳密拱手交給了某家廠商，提高了資安風險，因此選擇可靠的平台很重要。

＞技巧1：挑選可靠平台。盡量選評價較高的應用程式，如果能花點時間，研究服務提供者的公司，比如其資金源頭、商業信譽會更好。

＞技巧2：記好「那一組」密碼。要仰賴程式幫你記密碼，設定一組方便、好記又安全「中央控制密碼」是關鍵，不要設得太複雜，以免忘了反而畫蛇添足。

第5招：設定「優質」密碼

比起忘記密碼、或被他人盜用帳密，一開始就設置不易忘記、安全強度高的「優質密碼」，是一勞永逸的作法。

＞技巧：善用排列組合。你可以挑幾套常用、其他人不知道的數字（比如童年學號、座號、父母的結婚紀念日…等），運用排列組合來幫自己記憶。如此一來，不必記太多組密碼、也不擔心被盜取，更能改掉「一組密碼打天下」的壞習慣。

第6招：及早託付給信任的人

年長族群失智或過世後，容易因失控行為洩漏個資，帳密管理、財務規劃也會亂套。最好的預防方法，就是把握意識還清醒時，及早與親友或信任的人討論。某些平台則設有「委託人」制度，比如臉書用戶，可以提早指定身後代理人，過世後接管自己的帳戶。

針對失智者的家屬，芝加哥魯希大學（Rush University）阿茲海默症中心神經學家阿加渥（Neelum Aggarwal）建議，不要讓失智者使用超過10個手機應用程式；另有病友家屬分享，透過「家長監護」App控管失智者的網路活動，也能防堵個資遭洩。

儘管忘記密碼是家常便飯，調查發現，仍有86%的人全靠腦袋記憶。不妨試試這5招大腦鍛鍊技巧，把記住密碼當成強化記性的練習，順便預防失智。最後，遠離網路、減少帳號數量，也能有效幫你減輕負擔。畢竟，我們可能根本不需要那麼多組帳密。

資料來源：Considerable、McAfee、CyberNews、Senior Safety Advice、Krebs on Security、The Washington Post

(中時新聞網)