關島南方海域有機會生成「大型颱風」？能解除台灣旱象嗎？根據美國模式模擬，最快3、4天後將有颱風生成；歐洲模式約5天。此颱風影響台灣機率偏低，持續觀察。本周二（13日）高溫將衝到30度，但周三（14日）起暴跌10度，北部低溫回探16度左右，再度轉涼。

關島南方的熱帶雲系暫時沒有明顯發展，不過根據美方模式模擬，該區域有機會長出一個「大型颱風」，時間點落在3、4天後。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，此系統就算生成，也將在菲律賓東方、帛琉北方海面逐漸北轉，對台灣毫無威脅，「亦無紓解乾旱的機率」。

若成颱，將是今年第2號颱風「舒力基」（北韓命名、老鷹之意）。但寄望它挾帶雨水解救台灣旱象，依目前預報來看，無疑緣木求魚，民眾還是省水方為上策。

今起天氣穩定，西半部晴時多雲、東半部偶有短暫陣雨，白天晴朗舒適，各地早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部16至29度、中部15至32度、南部16至34度、東部18至29度。

明起愈來愈熱，全台高溫竄至30度以上，周三大變天！吳德榮指出，周三起台灣北部海面水氣多，天氣不太穩定，北部、東半部易受影響產生降雨；中南部位處背風區，僅山區有局部短暫雨。

預估周三高溫剩19度，和前一日相比大跌逾10度，低溫部分，北台灣有機會回探16、17度，感覺再度轉涼，中南部則沒有太大變化。

(中時新聞網)