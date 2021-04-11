世紀病毒COVID-19除了對肺部、心血管、腎臟、胃腸道以及免疫系統有影響之外，現在有個新的研究發現，COVID-19對甲狀腺可能也有影響。內分泌協會（Endocrine Society）最近公布的1項新研究顯示，COVID-19病毒可能會導致部分患者出現長期甲狀腺發炎現象。

義大利的研究人員對數10名感染中度至重度COVID-19後康復的患者，確認他們的甲狀腺；結果發現，冠狀病毒感染可能使某些患者產生腺體發炎，至於是否會引起長期的功能障礙，目前尚不清楚。

米蘭理工大學的研究首席研究員Ilaria Muller博士表示，到2020年春天，在米蘭醫療中心的重症監護病房住院的COVID-19患者中，有15%發生甲狀腺激素變化，包括甲狀腺發炎；相比之下，2019年同期只有1%的住院患者發生甲狀腺激素變化。

雖然大部分的患者在COVID-19康復後的3個月，甲狀腺功能也會恢復正常，但仍有約1/3的患者仍存在甲狀腺發炎現象。另外，甲狀腺發炎若出現在中度和重度感染患者中，表現也會與其他病毒造成的甲狀腺發炎不同。

研究人員同時發現，COVID-19患者的甲狀腺症狀還包括輕度甲狀腺功能不全，沒有頸部疼痛的狀況以及男性發病率較高等情形。目前這項研究仍繼續追蹤更多患者，以確定COVID-19引發的甲狀腺炎症是否會導致永久性的問題。

雖然在醫學會議上僅提出初步發現，但相關專家認為，對於COVID-19的患者而言，持續監測甲狀腺功能非常重要，有助於及時診斷並治療。

(中時新聞網)