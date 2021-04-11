台灣旱災嚴重，就等颱風來解救！目前菲律賓東方外海有低壓生成，氣象專家賈新興表示，根據歐洲模式模擬，有6成以上的機率會在下周日(18日)增強為今年第2號颱風舒力基，舒力基可能的路徑是往日本東方海面前進，氣象達人彭啟明也表示，從模式模擬的路徑統計上來看，未來舒力基颱風要侵襲台灣的機會不高。

圖為未來舒力基颱風的預測路徑。(翻攝自 賈新興臉書)

賈新興在臉書分析第2號颱風舒力基何時生成，根據歐洲系集預報顯示，周六(17日)於菲律賓東方外海生成熱帶性低氣壓的機率高達8成以上，下周日(18日)增強為颱風舒力基的機率也有6成以上，預測路徑可能是先向西往菲律賓之後再往東北方向朝日本東方海面前進，但7天的模式模擬變化很大，過3天再來觀察最新的預報趨勢。

彭啟明也在臉書表示，有好多人問舒力基何時會生成？的確颱風生成機會的確很高，但現在仍在電腦模式中，最快看周三、四(14、15日)的低壓發展，可能要到下周日(18日)才會生成了，從各國模擬的路徑來看，要侵襲台灣的機會不高，「但似乎大家齊心希望來解旱象.......」。

氣象局表示，本周仍是受東北風影響的天氣，今天到周二(13日)白天東北季風減弱，周二晚起至周三（13日至14日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部及中南部山區轉為局部短暫陣雨的天氣，其他地區雲量增多；氣溫方面，周三北台灣就會明顯感受到涼意，約17至19度，其他地方則是高溫略降。周四至周六（15至17日）東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。

(中時新聞網)