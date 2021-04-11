1名女網友的母親日前過世，她卻驚見父親近日購買的成藥清單中，竟多出了「威而鋼」項目，讓她氣得直說父親外遇多年，已是家裡不能說的秘密，但想起母親為了家庭隱忍多年仍是很氣憤；不過網友表示，看清單藥品很可能是治療心臟病或高山症，原PO則解釋父親沒有心臟病，該劑量的威而鋼也非用於高山症。

該女網友在Dcard上發文表示，她的爸爸經常私下買成藥囤積，她的姐姐日前傳給她1張爸爸近期的藥物清單，清單上除了維他命、胃藥等之外，竟還有4粒威爾剛（威而鋼），但她的媽媽幾個月前才過世，讓她氣得直說「其實我爸外遇的事情，我們家都知道，卻不講的秘密」，但如今看到此藥物，還是讓她怒批該小三很不要臉。

1名女網友的母親日前過世，她卻驚見父親近日購買的成藥清單中，竟多出了「威而鋼」項目相當氣憤。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，其實爸爸外遇的事，她的媽媽一直都知道，10幾年一直隱忍下來，夫妻倆也分房多年，因為該小三是爸爸事業上的夥伴、關係更為緊密，該小三甚至出席她媽媽的喪禮；她的媽媽生前因為擔心離婚後沒有生存能力，也希望給孩子健全家庭，因此不斷忍受此事，讓她怒批後「我真的不懂為什麼她要這樣委屈自己，把身心都搞得這麼累，而另1個人60幾歲還在那邊買威爾剛（威而鋼）」。

不過有其他網友表示威而鋼可能是作為心臟用藥，或是爬山時緩解高山症等其他用途，原PO則解釋她的父親據她所知沒有心臟病，而另名網友也出面澄清說該價格、數量的威而鋼是高劑量，應該非高山症使用低劑量的威而鋼；大多數網友留言說「委屈媽媽了」、「家家有本難念的經」、「為母親感到不值」。

(中時新聞網)