台鐵太魯閣號發生嚴重意外，造成50人死亡、200多人輕重傷，相關究責問題引發討論，也不斷有聲音要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負責。對此，國民黨前立委孫大千質疑，向來號稱治軍嚴明的蘇貞昌，這一次怎麼不震怒了？怎麼不拔官了？並提出5個問題，要蘇貞昌給答案。

孫大千今（11）日在臉書號召全民一起來追真相，討公道，不要讓應該負起政治責任的官員順利脫身。

至於蘇貞昌欠全民的幾個答案，孫大千指出，第一，為什麼遲遲不核定公布「台鐵總體檢報告」？第二，為什麼不成立「改革推動小組」，而僅僅成立專案會議？

接著孫大千提到，第三，為什麼由副院長層級所主持的專案會議，執行的績效會如此一塌糊塗？第四，為什麼遲遲不派任台鐵局局長，而只能由交通部次長來代理？第五，為什麼沒有如期完成邊坡全自動監視預警系統的建置？

孫大千提出5個問題，要求蘇貞昌給答案。（圖／摘自孫大千臉書）

針對台鐵總體檢報告，蘇貞昌日前受訪時表示，報告在完成後三天就由政院秘書長立刻通函各部會執行，其中要改善的144項已執行完畢、109項解除列管，對於後續中長程改善，如組織改造、修法、提高票價等，因事關重大牽涉問題很多，都還持續進行。

此外，台鐵局長自1月初懸缺至今未補，蘇貞昌強調，台鐵是很重要的單位，這個工作也很辛苦，相關局長出缺會和部長商量，目前還是請次長代理，事情處理完後，會找最合適的人擔任這重要的工作。

至於外界質疑，軌道異物入侵警報系統設置，原本去年底就要完成，卻延宕至今還沒做好。蘇貞昌表示，相關應該做的事情，都有照時限在做，有關還沒有做好的部分，會再進一步加強。

(中時新聞網)