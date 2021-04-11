洋基又輸了！11日他們再度敗給仇敵光芒，這是他們家暴投手赫曼(Domingo German)暌違整個2020年之後第2度在例行賽登板，4局被敲8支安打失4分。雖然4分不是很多，問題是洋基打線遭到完封，終場光芒就以4-0獲勝。洋基賽後宣布將2連敗的赫曼下放，前往訓練基地待命！

Randy would like to remind that you he hits homers pic.twitter.com/7P1khA2aNq — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 10, 2021

赫曼透過翻譯表示：「我感覺很好，結果卻是這樣。打者在調整，投手也必須跟上，我要做出正確的調整。」赫曼去年因為家暴案遭禁賽一整季，他春訓時狀況頗佳，回歸後被總教練提拔為第3號先發投手。本季兩戰7局失7分，自責分率9.00。

此戰一登板，赫曼7球三振掉光芒開路先鋒筒香嘉智，但是第2棒梅斗斯(Austin Meadows)猜中他的變速球，轟到右外野牆外成為陽春炮。2局下光芒擊出3支一壘打，包括梅西亞(Francisco Mejia)的一棒掃回兩位跑者，赫曼又失2分。

3局下光芒懶得慢慢磨了，暴力新人阿羅薩雷納(Randy Arozarena)該局首打席的第一球就轟成陽春炮。阿羅薩雷納去年摘下「貝比魯斯獎」，也曾涉嫌家暴毆打女友，此打席成為兩位家暴男的投打對決。光芒這一頭仍是他們慣用的投手車輪戰，出動6人僅被敲5支安打。

過去7年有田中將大在沒什麼感覺，今年失去了田中，洋基可能才驚覺先發輪值的厚度跟紙一樣薄。今年因為疫情讓小聯盟3A延後開季，所以赫曼先轉移到訓練基地，他至少15天才能回大聯盟，赫曼留下的空缺幾天後會再決定人選。

(中時新聞網)