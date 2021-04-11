張庭和林瑞陽婚後育有一對寶貝兒女，夫妻倆也常在社群網站分享一家生活點滴，不過12歲女兒Angela長相曝光後，卻頻被酸民攻擊外貌不如媽媽，近日張庭也PO出一段心碎影片，女兒痛哭喊「為什麼我要成為妳的女兒」，引起熱議。

張庭女兒過去因為高瘦加上皮膚比較黑的外型，頻被網友毒舌猛酸和媽媽差很大，讓張庭相當心疼，要大家「不要嫌棄我的女兒」，並大讚女兒是高級感的鳳眼中國風長相，力挺她的長相。

張庭女兒外型頻被酸不如媽媽。(圖／翻攝自微博)

據《 ETtoday星光雲》報導，張庭在自創品牌的抖音上傳一段影片，是女兒突然崩潰哭著說「為什麼我要生在名人的家庭」、「為什麼我要成為妳的女兒」，她也知道大家都在罵她們一家人，「說我醜、說我不好」，她坦言自己不需要很有錢，只希望媽媽陪在她身邊。

而網友看了這段影片也很心疼，留言給她支持，「我覺得女兒很漂亮呀」、「看了好心疼」，不過天性樂觀的Angela，之後又和一家人拍影片，自信跟著影片背景音對嘴「這個顏值不搭，在一起肯定開心不起來，哪像咱們幾個，都好看」，讓張庭也大讚「就喜歡咱閨女這份自信」。

其實，張庭外貌出眾，50歲仍保養得宜，完全看不出歲月痕跡，因此女兒長相難免會被拿出來比較，之前女兒也高EQ回應酸民，「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」，女兒一番話也讓張庭讚比她明智。

(中時新聞網)