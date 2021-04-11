今天印地安人迎戰老虎，張育成迎來好表現，今天他被安排到先發第7棒一壘手位置出場，而「微笑張」的表現也沒有讓大家失望，他第一次打席選到保送上壘，另外第4局再外送一支左外野方向的二壘安打，截至目前印地安人已經以11：1大幅領先對手。

上一戰印地安人在主場迎戰皇家隊，張育成未獲上場機會，球隊靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）8局下致勝2分炮，且是個人單場第2轟，以4比2擊敗皇家。而在4/6，張育成4打數2安打，其中在7局上球隊落後情況下敲出逆轉戰局的一壘安打，貢獻2分打點，本季首安、首打點同場開張，印地安人最終9比3擊敗老虎，本季首勝到手。4/4與老虎隊3連戰的第2戰，張育成從板凳出發，2打數都是飛球出局，累積4打數沒有安打，球隊最終以2比5落敗。

照4月整體打擊表現來看，張育成算是可圈可點，而他有如此好表現並非沒有原因，前幾天他提到自己為何常面帶微笑上場打擊，他說：「我的微笑能讓自己放鬆，即便打不好，或守備失誤，我只是試著微笑放鬆自己，這的確對我有幫助。」紅襪教頭法蘭柯納(Terry Francona)受訪也說：「他現在打擊很有自信，即使沒打好變界外，臉上也露出微笑，我心想：『天啊，我就是要看到這個！』」

(中時新聞網)