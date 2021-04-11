立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性。評估報告8日出爐，內政部認為，國徽與國民黨徽類似，國徽代表國家，不輕易修改，政黨標章則宜順應時代變遷適度調整，以與國家象徵有相當的識別度。對此，台北市議員羅智強今(11)日在臉書反嗆，直言民進黨若敢改國徽，「要改快改」，更提到去年交通部長林佳龍曾提到過的「華航改名」，至今仍沒下文，狠酸改名不過是民進黨的救生圈罷了。

內政部評估報告表示，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史緣由，但黨國不分的時代已過去，政黨應尊重象徵國家的國徽，適度調整標章（黨徽）；該報告強調，修改國徽並非只是花錢重新設計，除須思考對內造成爭議、擴大意識形態衝突，對外，甚至影響我國際活動空間，不應輕易修改，政黨象徵則可適時調整。

對此，國民黨極為不滿，指出若認為國徽與國民黨黨徽有辨識上的問題，應由內政部積極研議，協助人民辨識國徽與國民黨黨徽的差異，國民黨黨徽乃依《政黨法》向內政部正式核備的政黨標章，不容政府、政黨或少數投機政客指手畫腳。

羅智強在臉書指出，民進黨在太魯閣悲劇頭七後不久竟拋出「改國徽」的議題，直言執政黨不應該把改名這類的議題當作救生圈，在快要被民怨淹死時丟出來轉移焦點，更直嗆，「民進黨已完全執政，國徽要改就去改，最好連國號都順便改一改！不然蔡英文當這個『中華民國』總統委屈了中華民國，也委屈了她。」

羅智強更提到去年的「華航改名」，至今拖了一年，狠酸林佳龍，最好在下台前就宣佈華航改名，不要再無限消費改名議題，「雖然你沒能力改善交通，但操弄政治的本事應該還是高人一等吧？」

(中時新聞網)