涉嫌殺害前女友的男子黃俊華，向檢察官坦承犯案，隨即遭到聲押。（圖/中時資料照）

屏東一名甜美29歲曾姓人妻，遭55歲黃姓男子死纏追求，兩度到警局提告性騷擾，最後竟遭黃男製造假車禍擄人後棄屍。檢警會同法醫解剖時，曾女過世後雙眼未閉，似死不瞑目。與曾女情同姊妹的李姓殯葬業者承攬後事，打開屍袋看到居然是自己的「妹妹」，不禁當場淚崩，痛批黃男變態，該關一輩子。

外型甜美、新婚一年多的曾女在通訊行上班，因而認識黃男。因黃男死纏爛打、跟蹤騷擾，曾女今年2月、3月兩度報警。但因兩人非親非故，不符申請保護令資格，警方僅能將黃男送辦並口頭告誡。

黃男8日晚間在屏東萬丹開車衝撞曾女，將她擄上車帶走，9日上午6時許自行到派出所投案，卻不願透露曾女下落；警方9日中午在黃家附近空屋找到曾女但已死。黃於警方偵訊時還嗆「我把她載走是想救她」，連員警都覺得令人髮指，屏東地方法院10日裁定黃嫌收押禁見。

承攬曾女後事的李姓殯葬業者表示，彼此以姊妹相稱，打開屍袋當下心想：「妹妹不是妳吧」，打開後發現真的是「妹妹」，且雙眼還沒閉上，當場淚崩，更痛斥黃男手段變態，該關一輩子或判死。

據了解，曾女衣物完整，外表有撞擊後傷痕，但無大量血跡，也沒其他器具造成外傷，疑後腦遭撞擊重傷致死。雙眼未閉研判可能是曾女遭撞擊時仍有生命跡象，卻未送醫又被黃拖上車再拖下車，致顱內出血惡化而死。

(中時新聞網)