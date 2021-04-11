【回憶殺】中視開台第一部連續劇《晶晶》開創台灣八點檔先河，在當年播出紅遍大街小巷，其中飾演女主角晶晶養父的是已故資深演員孟元，他之後更憑中視劇場《大地有愛系列·最後的馨香》奪得金鐘視帝，演技深獲肯定。然而現實生活中的他，一生情路淒涼，為了信守與初戀女友承諾，終生未娶，好不容易回到家鄉，卻發現對方早已嫁做人婦。

金鐘影帝孟元是孟子第72代孫子，1949年因戰亂與初戀未婚妻分離，隨海軍第三造船廠來台，後來加入海軍話劇隊，為他日後演員之路打下基石。有傳孟元因信守對未婚妻承諾，寧可孤獨一生，也不願辜負情人，來台40年始終未婚，直到兩岸開放探親，才得以回到家鄉，卻發現未婚妻早已遠嫁外地，還當了祖母，但他無怨無悔地獻上祝福，黯然回台。

孟元以中視劇場《大地有愛系列·最後的馨香》奪得金鐘視帝。(本報系資料照)

回到台灣後的孟元，不久後退出演藝圈，晚年罹患阿茲海默症、糖尿病等多病纏身，一個人孤單住進養老院，幸有基督教藝人之家等老友照料，最終在1997年4月10號因進食不慎嗆到，造成缺氧性腦病變不治，享壽71歲。而他的骨灰則由姊姊帶回故鄉山東青島安葬。

王中平-為愛苦一生

孟元晚年罹患阿茲海默症，手中總是握著一張泛黃照片，照片上是一位綁著兩條辮子的女孩，喃喃自語地說他要回去娶這位女孩，一片癡心令人動容。歌手王中平《為愛苦一生》不僅取材孟元這段感人故事，更請到本人拍攝MV，該MV亦成為孟元最後遺作。

(中時新聞網)