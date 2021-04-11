台鐵太魯閣號重大死傷事件，要求行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪高漲，對此，前藍委陳學聖直言，日前有朋友問他，既然蘇貞昌可以回鍋行政院長，那麼立法院長游錫堃是否也有可能接蘇貞昌回任？他認為很有可能，若瞭解民進黨的政治性格，就可以知道權力分配的「超前部署」永遠凌駕一切，而且自己的揣測竟然沒遭到網軍的追殺，應該說中綠營派系此刻的想法。

陳學聖9日在臉書發文表示，有朋友問他，既然蘇貞昌可以回鍋行政院長，那麼游錫堃是否也有可能接蘇貞昌回任？乍聽，有點不可能，但仔細想想，還蠻有幾分道理。過往歷任國民黨立法院長都把這位子坐得虎虎生風，只有民進黨政治人物普遍興趣缺缺，不管之前的蘇嘉全或現在的游錫堃，都一樣，都想轉台，因為民進黨立法院長沒有實權，只像是個主持會議的工具人，還不時要被在野黨猛K，所以游錫堃閒到去管立法院資源回收，就早已明志心不在此。

這回太魯閣號重大災難，談到政治責任承擔，陳學聖指出，在野黨不時捧游錫堃任行政院副院長時為八掌溪事件去職的風骨，想打蘇貞昌，搞不好無意中也為游錫堃回鍋任行政院長添加了柴火。

陳學聖強調，會有這種回鍋推測出現，主要還是因為小英手上沒有牌，不像當年阿扁把四大天王可以玩來玩去，且目前放眼民進黨內中生代，可以鎮得住各派系的人，真的還一時間找不到，這也是為何長久以來盛傳要換蘇，但一致換不成的原因，因為沒有人。因此當各方在看林佳龍何時下台時，實際上悄悄地，說不定林佳龍所屬正國會的龍頭游錫堃也準備改換舞台，以小換大，恰符合派系發展利益。

陳學聖感嘆，有人可能會說，太魯閣號悲劇才剛發生一個禮拜，民進黨這樣血淋淋派系鬥爭，會不會上演的太快。實際上，若瞭解民進黨的政治性格，就可以知道權力分配的「超前部署」永遠凌駕一切。

就在這番揣測後，陳學聖今（11日）又在臉書發文指出，自己兩天前點了一下，游錫堃可能可以循蘇貞昌模式回鍋行政院長，很意外地，親綠媒體不僅沒封殺，更沒1450的圍剿，讓人意外的安靜。

陳學聖稱，照理，他若胡謅，推敲的不合理，應該馬上有網軍或綠營政治人物跳出來護蘇，過去多回交手的經驗就是如此，但一片沈寂，連游錫堃也安靜的出奇，既沒說自己很安於立法院長現況，也沒談「不會癢」了。陳學聖認為，或許他的觀察，意外說中了綠營派系此刻的想法。

(中時新聞網)