【愛傳媒陳麗玲專欄】4月10日是你的頭七，經歷了四月二日的太魯閣事件，大家都在驚魂未定與深深哀悼中。

四月四日在遙祭黃帝陵的會場上，聽到你前晚去世的噩耗，不敢置信。二年前介紹你去針灸，你的忍功讓醫師大讚從沒看過這麼樂觀豁達的病人，知道你練氣功，知道你養生，所以放心。

雖然不常見面，但這二年間你、我、美倫、王芳、紀欣、秀美，這些老友也固定的聚會，看你堅毅的神情，侃侃而談的批評時政，直面自己的病痛，就覺得應該還有下次見面的機會。

去年年底王芳牧師主辦的聖誕節偽出國活動，雖然信佛，你也欣然接受神父的祝禱，看著那張笑靨如花的照片，還是不相信你走了。

長年致力於種種婦幼公益活動的你，在新黨的婦女委員會中發聲，長期擔任兒盟的董事，主持關於婦女權益的修法，到你受任蒙藏委員院委員長要辭去律師工作，剛好我從縣府回到律師行業，您邀請我接手。

互動中，我稱你羅委員長，你笑說我有幸跟蔣委員長（蔣中正）同任委員長，然後你接了法務部長，因為我擔任律師這個身分，為了避嫌不給你帶來困擾，就只能從電視上看到你被綠營委員修理。

心中很憤怒，明明對的事，卻被廢死聯盟無限放大攻擊，而藍營的委員也不做聲，在你任內發現癌症復發卻仍堅持上班，雖然你一直認為執行鄭捷死刑是病發的應報，但我想說的是，這些人都是經過重重審判，罪證確鑿，已經窮盡一切程序仍然無法避免需要執行的死刑犯。

簽發執行令只是對苦苦等待死刑者的解脫、罪有應得，你依法行政，完全沒錯，只可惜你在法務部推動的法案及改革措施，現在被蔡政府空言司法改革卻拿不出作為，讓人民對司法毫無信心而將你的努力抹煞消耗殆盡。

去年到你家二次，二次都是你招待吃飯，你要我為新黨、為這個國家好好努力，還說NCC執意要關中天，你雖已經不問世事，但要我多多寫文章發出正義之聲，我努力寫，但中天還是關了。

今年二月28日我們還有通話，我問妳身體如何，你告訴我胸腔仍然要抽積水，反而問我老公的狀況如何，還教導我如何幫助老公飲食，這種不顧自己病痛仍然積極為別人著想的精神，這就是你，溫暖而熱心、溫和、敦厚、堅毅、樂觀，寧可人負我，不可我負人的生活哲學。

讓我在這個渾沌的社會中仍然存有希望，我想你在榮總的加護病房中，也許往事會一幕幕在眼前，但你絕對問心無愧。

既然你交代不設靈堂，不辦公祭，謝絕一切外界弔問，如此低調，身為好友的我只能祝你一路好走！

在司法百官行述的當頭，我永遠懷念曾有這樣風骨的法務部長是我的好友。

作者為律師

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(中時新聞網)