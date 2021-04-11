【愛傳媒葉毓蘭專欄】這陣子全民都在關注太魯閣號慘劇，也意識到臺灣在公共工程積重難返的沉痾，讓重大事故一而再、再而三的發生，不是意外，而是必然發生的意料中事。

這兩天有兩則與司法相關的小新聞，更令人警覺，臺灣的警調也快和公共工程一樣，公正中立如土石流般崩解，讓人民對警調的信任慢慢滲失。

這兩件司法新聞，一是北檢將境管十六個月的向心、龔青夫婦以涉嫌洗錢起訴；另一則是彰化縣政府警察局控訴一名參與年改陳抗的退警傷害與妨害公務案，彰化地院不僅宣判無罪，也罕見的在裁判書中懇切呼籲警界長官們，切勿對基層員警做出不當的指示或要求，因為這些來自高層的指示和壓力，實已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。

彰化地院法官利用判決書，做出剴切的陳述，也有助於了解向心案為何辦得如此虎頭蛇尾，如此落漆！

前（2019）年十一月下旬，澳洲媒體報導，自稱中國間諜的「王立強」（Wang William Liqiang）自稱曾是香港中國創新投資有限公司員工，中創是中共解放軍發展間諜活動的前線，「王立強」受訪時稱曾策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選，「企圖推翻蔡英文政府」，由於時值總統大選前敏感時刻，引發關切。

當時香港中國創新主席向心夫婦以觀光簽證入境台灣，欲搭機出境時被移民署攔截，隔天由調查局帶回調查。檢方廿六日將兩人列國安法發展組織罪被告，限制出境、出海至今。

然而五百多天後，偵查結果大逆轉，「共諜」竟變為「洗錢」，從國安問題轉變成經濟犯罪，這過程發生了什麼問題？

政府是查不到任何犯罪證據，只查到向心夫婦在台灣斥資數億買樓，在兩岸以經中止司法互助的狀況之下，硬是以向心夫婦買樓的錢是在大陸非法吸金所獲，如果不是有我方埋伏在對岸充當死間密諜，實在很難舉證，難怪外界會質疑這是因為共諜案辦不下去，隨便羅織一個罪名？

一樣發生在前年11月，彰化的黃姓退警，欲向總統蔡英文陳情反對年金改革法案之訴求時，與在場維安的警力發生推擠，彰化警局以黃某涉犯刑法妨害公務罪、傷害罪等移送法辦。但是，判決結果大逆轉，彰化地方法院判決這名被控訴的陳情者「無罪」。

因為這些退警對蔡英文進行如影隨形的陳情，但是因為都是在為警察爭權益，其實並不會攻擊警察。

黃姓被告在庭審時否認犯行，細心的法官勘驗37個秘錄器，發現「分局長」事前要求員警「遇推擠就順勢跌倒」。

法院除判黃無罪，更痛批高層不當指示，呼籲員警應恪遵對象唯有「國家的憲法與法令！」

法院更重話稱，這些來自高層的指示和壓力，實已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力，並稱「本判決並非法官躲在舒適安全的象牙塔中」，刻意打擊警方士氣，而是出於重視員警執法。

法院最後說，懇切呼籲警界長官們，切勿對基層員警做出不當的指示或要求，也再次提醒每位堅守崗位、認真付出的員警們，你們應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)