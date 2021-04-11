1名獸醫師經常在臉書上公開與動物合照、工作照等日常照片分享生活，但因為長相俊俏，竟成了詐騙集團盜用照片對象；他控訴多年來被詐騙集團盜用照片高達200多次，澄清自己絕不會主動加陌生女子好友，也已結婚多年，決定提告還自己清白；許多女網友看到照片紛紛表示曾收過交友邀請，其他網友則笑稱，「長得帥其實也是一種麻煩」。

該獸醫師在臉書「爆怨2公社」上發文表示，他多年來被詐騙集團盜用照片高達200多次，詐騙集團會不定期使用他的不同照片，作為假帳號的封面照，並取其他名字，再加入其他女性的臉書好友；他說詐騙集團會編造許多感人的故事博取女子同情，進而誆騙對方錢財，多年來他的真實帳號莫名收到許多女子的控訴，讓他相當無奈，決定提告。

1名獸醫師因為長相俊俏，竟成了詐騙集團盜用照片的對象，他控訴多年來被詐騙集團盜用高達200多次，澄清自己絕不會主動加陌生女子好友，也已結婚多年。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

該獸醫師說，該詐騙集團目前仍持續使用他的照片詐騙，甚至連國外的組織也跟著用他的照片行騙，他目前已完成提告及報案程序，並呼籲許多網友看到「非本名」的臉書帳號就幫忙封鎖、檢舉；他強調「我本人根本不會主動要求加好友，也不會主動聊天及答應交友訊息，生活圈皆是小動物臨床為主，也結婚很久了，絕非單身！」

該獸醫師公開許多假帳號的封面照，許多女網友則紛紛留言「我真的有收過2次這個照片的交友邀請」、「我好像也被邀請加好友過，難怪看你很眼熟。」其他網友則留言說，「人帥才被盜圖，我的圖求他們用還被刷掉」、「這也算是長太帥的一種困擾」、「您的照片可能內建在各大詐騙集團共用的圖庫裡」。

(中時新聞網)