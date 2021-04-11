身為NBA傳奇球星的「J博士」朱利亞斯厄文，日前上到七六人前鋒丹尼格林節目，談及目前組成「六星連線」的籃網，J博士的看法是，「這讓人想起MLB紐約洋基一直以來習慣做的那些事，他們不斷堆積球星，外界都說他們在買冠軍！」

J博士的這番說法，無疑在質疑籃網想跟洋基一樣打造「邪惡帝國」，「他們得到那些球員，他們十分強大，卻不知道賽季最終會是怎樣的，但對其他球隊來說，他們實在太強大了。籃網擁有6名球員入選過全明星賽，且在季後賽成功過。」

出身七六人的J博士，當然也要比較一下現在的七六人與籃網，「考慮到七六人總教練瑞弗斯經驗豐富，七六人在執教方面較有優勢，同時七六人擁有丹尼格林、霍華兩名總冠軍賽經驗豐富球員，假如兩隊在決賽相遇，我會壓七六人。」

J博士也認為，班西蒙斯、恩比德兩名七六人球星對於總冠軍的渴望相當強烈，這也是七六人的優勢所在。反正J博士這番評論很快就可以得到驗證，因為籃網目前排在東區第1，七六人為居東區第2，兩隊確實很有機會在東區冠軍賽碰頭。

(中時 )