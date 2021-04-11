根據ESPN「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)，以及《體育報》克勞欽斯基（Jon Krawczynski）報導，前MLB洋基隊球星羅德里格茲(Alex Rodriguez) 已簽署意向書，並已向現任灰狼隊老闆泰勒（Glen Taylor）進行談判，以收購這支NBA球隊。

The purchase price in the deal is expected to be in the $1.5 billion range, sources tell ESPN. https://t.co/40Nq1iOTqd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021

而A-Rod並不是自己收購這支球隊，他與億萬富翁勞爾（Marc Lore）花費共15億美元，他們將在2023年成為球隊新老闆。「我們跟泰勒已談到最後階段，對他建立這支球隊以及留下來的資產致上敬意，」A-Rod與勞爾聯合聲明寫道，「灰狼是支充滿天賦，且擁有一群不可思議的球迷在支持的球隊，我們對此感到非常興奮。」

3-time MLB MVP Alex Rodriguez and close friend Marc Lore have signed a letter of intent and are negotiating with Glen Taylor to become the next owners of the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthletic — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 10, 2021

其實早在A-Rod想收購灰狼之前，他曾與前未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）想一起收購ＭＬＢ大都會隊，但之後並沒有成功，而兩人在三月時也驚傳分手 ，但他們也透過《今日美國》發布聲明：「所有報導都是不實的，但我們正試著解決某些問題。」所以目前此事件仍撲朔迷離。

話題轉回對灰狼的收購，這無疑是一大壯舉，灰狼目前戰績非常差，排名西區第15，隊上球星目前有唐斯（Karl-Anthony Towns）、羅素（D’Angelo Russell）及本季狀元愛德華茲（Anthony Edwards）坐鎮，總教練則是桑德斯(Ryan Saunders)，但擁有一群天賦異稟好手卻始終委靡不振，讓人不禁懷念由賈奈特（Kevin Garnett）帶隊的輝煌時期，因此泰勒的管理方式也讓眾人質疑，不知A-Rod接手後是否能改變灰狼困境。

(中時新聞網)