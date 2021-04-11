高雄市岡山區一間鐵皮屋汽車維修廠火警，大量黑色濃煙從廠房竄出，直竄天際。（警消提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市岡山區一間鐵皮屋汽車維修廠火警，大量黑色濃煙從廠房竄出，直竄天際，消防人員前往搶救，火勢於7時45分撲滅。（警消提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市岡山區岡燕路與介壽東路交叉路口一間鐵皮屋汽車維修廠，11日上午6時47分傳出火警，大量黑色濃煙從廠房竄出，直竄天際，高雄市消防局接獲民眾報案，出動岡山、彌陀等9個分隊人員前往搶救，火勢於7時45分撲滅，詳細起火原因需待後續鑑定釐清調查。

高雄市消防局表示，接獲火警報案後，出動岡山、燕巢、楠梓、橋頭、梓官、彌陀、右昌、路竹、永安消防分隊共23車46人前往搶救，6時58分第一梯次搶救人員抵達現場時看見火煙竄出，立即佈水線搶救。

彌陀分隊長柯建志表示，由於現場是1樓鐵皮汽車維修工廠，當時因鐵門深鎖，消防人員執行破門作業，無人受傷、受困，火勢於7時24分獲得控制，7時42分撲滅，確實起火原因由火調人員鑑識調查釐清中。

柯建志說，該鐵皮屋汽車維修廠大火，屋內共4台汽車及零件原料等均被燒毀，已有聯繫上屋主，損失仍在計算中，由於工廠尚未營業，廠內沒有員工，所幸無人受傷、受困。

(中時 )