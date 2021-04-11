邀請已出道的知名女星同台競演的大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》，以比第一季更加豪華的陣容展開第二季節目，但掀起話題的不僅僅是天后級卡司而已，同為參賽者的《如懿傳》女星陳小紜，被爆真實性格讓人幻滅，不但跟大前輩容祖兒當眾爭吵，下了節目還耍心機暗嗆「關你屁事」，讓網友看了氣炸。

五官清秀、外型散發東方古典風情的女星陳小紜，名字聽著可能有些生疏，但臉蛋卻是觀眾相當熟悉的，她因演出夯劇《如懿傳》中的甜美宮女「惢心」走紅，在戲裡溫柔可人的模樣深植人心，而她受邀參加《浪姐2》，展顯性感魅惑的面貌，反差相當大，但讓人更加驚訝的，是她在無論是上節目或是私人社群上，所引發的態度爭議。

陳小紜微博po文暗藏「關你peace(關你屁事)」，掀起網友怒火。(翻攝自陳小紜微博)

陳小紜起初因外型變化過大，而引發了「整過頭疑雲」，但更大的問題是她與節目成員們的相處，陳小紜在節目上與歌壇天后兼隊長容祖兒起衝突，當場失控怒吼，讓觀眾看了相當不滿，要求她跟容祖兒道歉，但陳小紜卻是回嗆：「感謝你們給我加的這些熱度，我微博每天訪問量也是挺大的，各個品牌爸爸也很滿意」，還要他們心疼容祖兒，就不要來她這邊留言，而該去對方的版面加油打氣刷熱度，讓網友聽了更不爽。

近日陳小紜在微博曬出總決賽時拍攝的花絮照，舞台新造型非常亮眼，但吸引網友注意的，卻是該篇po文帳號底下的「小尾巴」，原本應該顯示po文裝置名稱的地方，被她改成了「關你peace(關你屁事)」，小動作被抓包，再掀網友怒火，痛批「這又是什麼騷操作？」、「人品能力不怎樣，倒愛站C位」、「沒上節目之前還挺有好感的，現在越來越討厭」。

(中時新聞網)