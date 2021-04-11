NBA史上最棒的隊友，有人認為是「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)，儘管歐尼爾當年在場上凶猛無比，場外的評價褒貶不一，但對於某幾位隊友來說他就像太陽公公一樣溫暖。

美國籃球作家Alex Kennedy重提當年暢銷書《3冠劇團：湖人王朝的瘋狂年代》裡提到的小故事。湖人在2000年選秀找來了史丹佛大學的前鋒麥德森(Mark Madsen)，球隊一哥歐尼爾告訴他：「你要買什麼車儘管說，頭期款我來付。」麥德森推辭，但歐尼爾還是幫他以好價錢弄來了一台雪佛蘭Tahoe休旅車。歐尼爾接著又掏腰包買了2500美元的牛仔褲和義大利毛衣送給他。

球隊坐飛機移動的時候，歐尼爾得知麥德森是摩門教徒，他居然就到處去問空姐有沒有人信摩門教。最後有一位年輕的女性職員告訴麥德森說：「我看到Shaq在詢問年輕女孩是不是摩門教徒，他說可以幫忙介紹給你。」照顧隊友到這個地步也太誇張了吧。

潘柏西(Mike Penberthy)2001年加盟湖人時，歐尼爾看了他的穿著，低聲問他有沒有西裝，他說沒有。歐尼爾隔天早上就出錢訂做6套西裝給潘柏西。甚至潘柏西的父親去世，歐尼爾也要包下喪葬費，潘柏西沒接受但是很感動。

錢諾維斯(Eric Chenowith)是2003年在湖人訓練營的小角色，布萊恩(Kobe Bryant)把他當成小弟呼喝，叫他去買冰淇淋。錢諾維斯覺得受辱又不敢發作，這時歐尼爾過來他身後說：「別理那混蛋，有我罩你。」

歐尼爾把隊友當成弟弟一樣照顧，他心情好的時候，他會設法讓你也開心，但是惹到他的後果也是很嚴重的。像是葛拉查克(Gordan Giricek)曾經拒絕傳球又對歐尼爾飆垃圾話，下場是被憤怒的歐尼爾勒昏。書中也提到歐布兩人不和的原因，就是布萊恩一把推開歐尼爾的好意，不肯把他看成大哥。

(中時新聞網)