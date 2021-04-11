教育部長潘文忠明天將到立法院教育及文化委員會報告學校藝術才能班發展狀況，自110學年起6學年內，逐年調降每班學生人數上限，達到國中小為26人，高中為25人；每班學生人數，以10人以上為原則。並於藝術教育推動會研議退場與轉型機制，保障專業藝術人才培育之教學品質。

潘文忠明天到立法院教文會專案報告「藝術教育發展與高中職以下學校藝術才能班定位、實施現況及問題檢討」，因少子化及環境變革之結構性問題，近年藝術才能班招生人數逐年下降，其轉型機制須予檢討與調整，以確保藝術人才培育品質。

教育部統計，109學年度高級中等以下學校藝術才能班，計有音樂班510班，9690名學生；美術班494班，1萬2113 名學生；舞蹈班193班，3523名學生。其中以國中階段班數較多、國小階段次之、高中階段最少，共計1316校、1197 班、2萬5326名學生。

目前國小藝才班每班人數在28人或29人、國中29或30人、高中29到30人。教育部表示，將從110學年起逐步調降藝才班人數，6年內達到國中小每班為26人，高中為25人。

為利學生學習，教育部也要求，自110學年起，藝才班每班學生人數，以10人以上為原則；連續3年未達10人者，學校應向教育主管機關提交改善計畫，並被列為優先輔導對象。不過偏遠地區學校不受此限制。

此外， 目前藝術才能班入學鑑定基準，係參採術科測驗或藝術類科競賽成績，尚未採用多元鑑定工具。教育部正蒐整各地方政府就所屬高級中等以下學校藝術才能班鑑定及入學模式並進行分析，研議多元藝術潛能鑑定模式，發掘具藝術才能之學生，以提供學生適切的安置與學習需求。

因應新課綱之實施，教育部正研議調整高中藝術才能班特色招生術科測驗題型，檢核試題與課綱學習表現重點之關聯性，研發更能引導學生綜合思考及延伸應用之題型，使測驗能評測出學生藝術專長學習的完整面向。

(中時 )