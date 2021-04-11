「北一女神」蔡瑞雪近日因為在駕訓班練習倒車時自拍引起爭議，雖然她事後解釋有經過教練同意，而且當時現場沒有其他民眾在練習，不過仍讓網友不滿，就連她最近釋出的跳舞影片，也遭攻擊「勾引乾爹」，讓她相當難過。

蔡瑞雪近日在IG限時動態PO出網友的私訊截圖，對方認為她做錯了還這麼多理由，「直接說對不起很難嗎？在那邊裝可憐，想人抱抱安慰」，更批評她上傳跳舞影片是想「勾引乾爹」，直言「我是男的都覺得噁心」，還罵她臭婊子「不如直接去當妓女，賺得更多」等歧視言論。

蔡瑞雪性感熱舞被罵「男的都覺得噁心」。(圖／翻攝自蔡瑞雪IG)

蔡瑞雪被酸民罵委屈回應。(圖／翻攝自IG)

這讓蔡瑞雪相當難過，表示她只是想把當下情況說出來，不是在裝可憐，「以前看很多節目或頻道認為是正確的事情，造成社會大眾錯誤社會示範，真的很對不起」，也會警惕之後不在車上錄影。

之後蔡瑞雪再度PO出限時動態，坦言心情非常低落，還有點發燒，不過幸好有大家的關心，讓她非常感動，「真心的謝謝你們，我會努力成為更好的人」。而蔡瑞雪收到酸民私訊，也在Dcard上被討論，大家一面倒痛罵酸民。

蔡瑞雪之前曾到南韓參加選秀節目《偶像學校》，回台後不僅YouTuber事業發展順利，也跨足戲劇圈，日前她在練習S彎道倒車時，卻不時盯著鏡頭、摸頭髮，網友認為這樣太危險，怒轟她根本不良示範。

她事後也解釋是經過教練同意，且當時駕訓班只有她一台車在練習，才會拿手機紀錄，對於做了錯誤示範表達歉意，強調「考到駕照後，在路上絕對不會這樣做」。

(中時新聞網)