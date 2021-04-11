最近不少人在討論臉書平台觸擊率下降，總統蔡英文臉書昨（10）日也發文指出「擔心觸及下降」。只是太魯閣號意外釀50人死亡，才剛過頭七，也讓不少網友直呼，現在關心觸擊率是當務之急嗎？恐怕民調也要跟著下降了。

蔡英文臉書昨日PO文指出，「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！」並提醒大家不用怕臉書觸及率低看不到資訊，歡迎加入[email protected]好友，或追蹤Instagram帳號、YouTube頻道。

總統蔡英文、太魯閣事故現場畫面。（合成圖／資料照）

不過，該文章一出，引來大批網友不滿，表示前兩天太魯閣號受難者才剛過頭七，現在擔心觸及率降低是當務之急嗎？最近的台灣好像發生了很多重大事件，應該都比如何當好網紅來的重要才對，「今天公祭，明天忘記，後天觸及率？」「剛過頭七！妳心情真好？」「不是聽說，是你的民調也跟著下降！？」「我真的覺得妳根本沒有因為那50條冤魂檢討過」「加入的話，就會聽到人民的聲音了嗎？」

另有人說，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都在不眠不休忙救災，並稱「太有趣了，小英總統連這個梗都接了」，也有不少網友為避免漏掉訊息，已經追蹤相關社群平台。

針對臉書觸及問題，網紅「鬼才阿水」則提供內部訊息參考，指出工程師團隊調查後，發現有個別程序上技術出現錯誤，導致全球多個地方和區域 (包括台灣) 的政治人物粉絲專頁和貼文受到一定程度影響，目前故障已被修正，受影響的粉絲專頁已經開始陸續恢復正常，但有可能出現時滯效應，所以未來24小時可以看看觸及率是否回復正常。

鬼才阿水提供內部訊息參考，指出受影響的粉絲專頁已經開始陸續恢復正常。（圖／摘自蔡英文臉書）

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(中時新聞網)