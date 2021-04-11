日前大陸新聞瘋傳一名25歲男子一邊吃泡麵、一邊喝可樂差點喪命，文中敘述醫生幫男子插上胃管之後，竟發現有大量氣體隨著胃管排出，其中還夾雜著可樂的液體和泡麵的殘渣，文章中寫道可樂含有碳酸成分，泡麵裡含有鹼性成分，兩者一起吃會導致胃部脹氣和腹疼，原理和「可樂放入薄荷口味曼陀珠一樣」。

對此新聞，營養師程涵宇表示上述新聞純屬謠言，可樂是碳酸飲料，喝下肚之後本來就會產氣，腸胃功能比較差、暴飲暴食、長期飲食習慣不佳的人就會容易肚子不適，並非跟泡麵一起吃就會特別嚴重，而是跟什麼食物搭配都一樣，都建議適量就好，而泡麵搭配飲料上也沒有特別的禁忌。

不過，泡麵搭配可樂還是相當不健康，因為可樂中含有大量精緻糖，而泡麵屬於精緻澱粉、又含有大量油脂，少了身體必須的蛋白質、膳食纖維、維生素及礦物質等等，長期下來營養極度失衡，恐怕更加可怕，如果偶爾品嘗一下，建議另外加上蛋白質食物，如雞蛋、豆腐、肉片；以及搭配蔬菜如深綠蔬菜、高麗菜、玉米筍、菇類、木耳等等。

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(中時新聞網)