台灣人有多愛吃泡麵？根據調查顯示，台灣平均每人每年吃下約29份泡麵，是世界平均值的2倍以上，營養師程涵宇說，泡麵含有大量的油脂、澱粉，老實說不太健康，但也不至於完全不能吃，如果偶爾想破戒一下，她提供6個小撇步，就能快樂吃泡麵、但又兼顧健康。

首先可以挑選非油炸的麵體，而且油包盡量少擠一些，這樣整體熱量就會更低；如果選擇油炸的麵體，也可以先過水一下，就能去除多餘的油脂，吃起來也會比較健康。另外，泡麵必備的調味包，往往正是高鈉的來源，程涵宇建議也少擠一些，適量就好，否則吃完一包泡麵，鈉攝取量就將近2400毫克，已經達到一日鈉建議的上限，如果經常吃泡麵更不得了，恐怕就會成為高血壓的危險族群。

還有，程涵宇提醒千萬不要喝泡麵的湯，不僅油、而且鈉含量也高，而吃完泡麵之後，還是可以多喝水，或是多吃高鉀蔬果如菠菜、A菜、瓜類、香蕉、橘子、奇異果，都有助於排出身體多餘的鈉。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)