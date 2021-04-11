美國國務院於美東時間9日公布最新對台交往準則，放寬美台往來，以鼓勵美台接觸，持續深化雙邊的非官方關係。對此，藍委陳以信認為，這份新準則並無新意，因為過往大都已經做到實質突破，且新準則中更清楚規定國旗不能拿出來，國慶酒會不能參加，一中政策不能改變，這些原本只是潛規則而已，未來卻都變成明規則，要實質突破會變成更加困難。

對於美國國務院公布最新對台交往限制，陳以信今（11日）在臉書發文表示，民進黨政府與綠媒又在大內宣，其實自嗨真的沒必要，當然肯定美方對台調整善意，但是台灣不該自我膨脹，畢竟這次調整是「雷聲大、雨點小！」實際上的改變相當有限。

陳以信指出，雖然新準則鼓勵美台高階官員互訪，但我國六長還是不能訪問華府，美國國務卿與國防部長不會訪台，因此實際上可做的，除美國外交官可到我國外館外，過去大都已經做到實質突破，但是新準則中強調非官方關係，清楚規定國旗不能拿出來，國慶酒會不能參加，一中政策不能改變，這些原本只是潛規則而已，未來卻都變成明規則，要實質突破會變成更加困難。

換言之，陳以信認為，拜登政府和川普政府對台政策終究不一樣，蔡政府一直想要宣傳川規拜隨，外交部長吳釗燮一直放大美國對台新規，說到底只是死鴨子嘴硬，不肯認清政治現實而已。顯然，拜登與川普對台政策最大差異，就是美國總統拜登雖然支持台灣，但不願意像前美國總統川普打台灣牌，不願意讓美中關係介入過多台灣因素，怕會反而對華府造成牽制。

陳以信稱，本來川普想要利用台灣當籌碼，民進黨也樂得開心當籌碼，以為這樣才顯出台灣重要；而現在拜登不想把台灣當籌碼，民進黨反而開始心慌，拚命要證明台灣還是籌碼，非要宣傳美國還是聯台制中。本來台灣在地緣政治地位特殊，政府特別親美也是應該。但是蔡政府親美親到失衡，親美親到犧牲兩岸關係來推台美關係，搞的美中台三方關係失衡，最後就是台灣失去對外自主性，變成美國說什麼台灣都說好。

陳以信舉例，美方海巡署說台美海巡合作MOU不要公開，雖然內容真的沒什麼，但台灣就真的一個字都不敢公開。再例如美方說萊豬標示是貿易障礙，駐美代表與經濟部長就趕緊跟著說台灣應採國際標準。

陳以信批評，總統蔡英文的對美政策不是對美政策，而是「聽美政策」，而蔡英文的兩岸關係，不是跨越台海的兩岸關係，而是跨越太平洋的兩岸關係，所能滿足的，只有蔡英文的個人利益，與民進黨的選舉利益，但是不符合台灣利益，也不符合美國利益，不僅會讓美中台三輸，更會為台灣未來帶來災難性後果。

(中時新聞網)