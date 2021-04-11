梅根與哈利接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）爆炸性專訪

下周六英國菲立普親王（Prince Philip）的喪禮即將舉行，而威廉與哈利兄弟可望肩並肩，為祖父送終。這將是哈利與妻子梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，拋出震撼彈，重挫英國王室形象以來，兄弟倆首度同框。

然而，據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，目前懷有女兒的梅根因為大腹便便，在接受醫療建議後，決定留在加州，不出席喪禮。而王室專家11日說，哈利在返英前，已和家人恢復聯繫，他出席祖父喪禮，可能是修補與家族嚴重裂痕的良機。

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此外，一位消息人士透露，雖然哈利與梅根受訪的錄影播出後，他們和王室的關係「十分」緊張。不過，在99歲的菲立普親王過世後，王室成員彼此心連心，同感悲痛。而菲立普親王生前已交代身為女王的另一半，要以他幫忙設計的荒原路華（Land Rover）當靈車，把遺體送到溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）去。

(中時新聞網)