周星馳和梁朝偉都是影壇中的閃耀巨星，但他們尚未成名前就有頗深的緣份，在周星馳鼓勵下，梁朝偉辭職、一同面試電視台演員廣告，結果只有梁朝偉錄取，原來周星馳把悲劇演成喜劇，不被面試官青睞，但也因此奠定未來喜劇天王的基礎。

從事娛樂領域創作的《搜狐號彪說娛樂》分享周星馳與梁朝偉年輕時的故事，兩人都視李小龍為偶像，某天要去看電影《猛龍過江》，梁朝偉不慎騎自行車撞到周星馳，到戲院後又發現彼此的座位買在鄰位，相談甚歡後成為無話不談的好友；由於他們都熱愛功夫和電影，在周星馳鼓吹下，梁朝偉不顧媽媽反對辭去賣家用電器的員工一職，踏上追尋演員的夢想，一起報名TVB藝人培訓班的考試，面試官請他們合作悲劇的戲碼，天生有憂鬱眼神的梁朝偉輕鬆過關，但周星馳卻落選，原來他天生帶喜感，把悲劇演成喜劇，所以沒被錄取。

周星馳雖然感到失落，但沒有放棄演員夢，考了3次後終於在好友戚美珍的介紹下進入無線電視藝員訓練班，但初期時運不濟，長達8年都在跑龍套，反觀梁朝偉無心插柳柳成陰，先在兒童主持節目做了半年，又被監製介紹去拍電視劇，一年後就以《鹿鼎記》裡的韋小寶角色走紅，開啟演員巔峰之路，接著與黃日華、劉德華、苗僑偉和湯鎮業並稱「 無線五虎 」，當時梁朝偉感慨地說：「我電影演技的最早啟蒙老師是周星馳。 」所幸周星馳後來被導演李修賢相中，轉戰到電影圈大展身手，憑著《賭聖》、《賭俠》一戰成名，逐漸開啟屬於自己的電影時代，雖然沒有如願成為第二個李小龍，但他成為獨一無二的周星馳，成為華語影壇重量級的大人物。

周星馳相較梁朝偉晚成了8年，但最終靠著努力成為影視圈、商場界有頭有臉的大人物。

(中時新聞網)