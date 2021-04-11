帛琉籍盛世569號貨輪51歲印尼籍船員8日在公海死亡，貨輪11日將抵台中港外海錨泊區進港，巡署第四巡防區獲報後，擔心疫病造成，已先通報移民署及疾管署，因國外船員在公海身亡，我國無管轄權，基於人道立場，將提供必要協助。

盛世569號貨輪載運廢鐵，4月2日從日本日中港出港要到台中港卸貨，8日海巡署第四巡防區接獲安舫船務公司通報，該輪航行途中在基隆港東北方111浬處公海，印尼籍船員在船上不明原因死亡。

海巡署第四巡防區獲報後，擔心疫病造成，已先通報移民署及疾管署該輪船員死亡案況，待11日下午船舶進港時共同處置。

由於死者為印尼籍船員，發生地在公海，我國無管轄權，無法介入，依據國際海洋法，有管轄權為船籍國（帛琉）或死者所屬國家（印尼），若需我國協助死者相驗，應由船籍國或死者之國家向我國提出請求，否則若輕率進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整的爭議。

海巡表示，基於人道立場，為避免遺體因船方無適當保存設備而腐敗，經完成防疫檢查，確認無傳染病之虞後，提供必要協助，除告知相關辦理程序外，待船方完成外交囑託等條件後即可進行相驗。

(中時 )