1名大陸籍導遊去年2月帶全家到墾丁入住1間民宿，晚上與民宿主人、友人喝酒後，他上樓時見到某房間房門未關，竟闖入對房內的小芳（化名）欲性侵，事後他自認酒醉誤事，當即下跪認錯並包6600元紅包給對方；但小芳仍決定提告，法院1審認為雙方皆有喝酒，意識不清才引發誤會，判男子無罪；但2審法院認為男子有下跪等舉動，表示已有意識犯錯，改判6個月徒刑。

判決書指出，男子去年2月28日帶著家人入住屏東縣恆春鎮一間民宿，晚喝酒後略有醉意後，竟上樓朝民宿主人的友人小芳欲性侵；當時小芳因為也喝了少許酒，進房時未關上房門，竟讓男子趁機闖入，她當下遭撫摸胸部、下體、親吻嘴巴等，事後崩潰決定提告，

小芳在法庭上表示，她當天與男子、民宿主人和另外2名友人一起喝酒，她僅喝了2瓶啤酒後即上樓睡覺，後來就遭到該男子侵犯，她事後找對方對質，對方則坦承過程，當下即下跪，並包6600元紅包給她壓驚；不過，屏東地院一審時認為男子應該喝醉誤闖、小芳則喝醉誤認，認定罪證不足，判男子無罪。

案經檢調不服提出上訴後，法院依據小方等人證詞，認為男子曾兩度上樓如廁，事後也道歉認錯及給紅包，證明當時並非爛醉如泥而神智不清，改判有罪，依強制猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金。

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(中時新聞網)