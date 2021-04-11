來到4月中旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周幸運生肖，屬狗、屬羊、屬馬、屬豬、屬猴的人這周運勢非常旺，無論在生活或事業都一帆風順，要好好把握。

▍1.屬狗人

本周屬狗人有著一帆風順的趨勢，如魚得水，生活稱心如意。貴人助力，可實現自己的目標，周一、周五「三合」，周二「六合」，是開拓事業的好時機，容易成為人人羨慕的對象。周一、周二得到貴人的指點和幫助，要好好把握。

▍2.屬羊人

屬羊人本周貴人運好，偏財運佳，周二「三合」，周五「六合」，會有意想不到的好事降臨到你頭上，橫財爆發，成為朋友眼中的有錢人。事業方面，周一、周二可得到上司表揚，合作順利，前途光明，蒸蒸日上。

▍3.屬馬人

屬馬人本周迎來好運氣，周一「三合」，周六「六合」，工作和求財方面都很順利。個人狀態很好，積極負責，能把壓力變動力，有望更上一層樓。財運超級旺，不僅金錢收穫豐厚，而且周日貴人不斷，出門逢貴，好運連連。

▍4.屬豬人

屬豬人周一「六合」，周二、周六「三合」，下周工作運勢好，周三、周六容易獲得貴人相助，好好表現可得長官的賞識。吸金能力大漲，生活水準提高。周三有「紅鸞」桃花入命，單身者異性緣不錯，有望偶遇心上人。

▍5.屬猴人

屬猴人周三「三合」，周四「六合」，有貴人相助，不管做什麼都得心應手，運氣極佳。工作熱情高，周四容易作出成果，努力不白費。事業順利愛情甜蜜，周六有「紅鸞」桃花入命，單身者有機會和夢中情人約會。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)