大都會今天派出王牌投手狄葛朗(Jacob deGrom)先發，他繳出了8局14K失1分的超優質成績，但這樣的表現卻無法讓他拿到勝投，終場大都會以0：3敗給馬林魚，這場比賽狄葛朗破了自己的生涯紀錄狂飆14次三振，8局的投球中僅被敲出5支安打掉1分，加上上一場表現，他的自責分率是0.64，非常驚人，但他卻仍然一勝難求。

Jacob deGrom tied his career high in Ks. 🔥 pic.twitter.com/jxibZUkeLb — MLB (@MLB) April 10, 2021

In 2 starts this year, Jacob deGrom has 21 Ks and has allowed just 1 run (0.64 ERA).



The Mets are 0-2 in those 2 starts. pic.twitter.com/4GaNTShbdh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 10, 2021

狄葛朗在這場比賽唯一的敗筆是第2局被對手敲出陽春炮，但這也是他唯一失掉的分數，接著馬林魚在9局攻下2分，終場以3比0完封大都會。而大都會今天全隊只打出3支安打，其中一支還是狄葛朗自己打出去的，只能說打者群完全不給力，「（先發投手）有這樣的表現還輸球，這個叫做浪費。」大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）賽後記者會表示。

Jacob deGrom now has a 2.07 ERA since 2018 and the Mets are 36-41 in his starts. — Mike Axisa (@mikeaxisa) April 6, 2021

而為何說狄葛朗是最悲情投手，從數據上就能看出，數據顯示，從2018年狄葛朗503局的投球中，自責分率僅有2.06 ，而大都會在他78場出賽也只有36勝42敗。更恐怖的是他在2018年繳出1.70自責分率的成績，卻只獲得10勝9敗，但最終仍獲媒體肯定拿到生涯首座賽揚獎，成歷史最少勝投賽揚得主，隔年2.43自責分率也只有11勝8敗蟬聯賽揚，只能說「悲情」這兩個字掛在他身上已經好多年了，希望大都會的打者能為他有更多貢獻。

(中時新聞網)