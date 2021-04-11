The man just can't be stopped pic.twitter.com/nOamGvD5tZ — Toronto Raptors (@Raptors) April 11, 2021

全場投19中17，投籃命中率高達8成95，含三分球投9中7，3罰全進，貢獻全場最高44分，外加7籃板、4助攻，千萬別懷疑！這就是暴龍射手崔特10日交出的誇張個人數據，他也幫助暴龍輕鬆以135比115轟翻地主騎士，中止2連敗。

崔特前役面對公牛交出投14中2、僅拿6分的超爛手感，沒想到才隔兩天，他隨即谷底反彈，光在上半場，就有投10中9、貢獻25分的火燙手感，幫助暴龍打完上半場，就取得87比54遙遙領先，也讓騎士下半場怎樣反撲都沒效果。

除了崔特火力全開的超神準演出，暴龍另外一名「新援」佛林，也拿20分、11助攻的雙十表現，完全彌補羅瑞、范維利特兩大暴龍後場沒打的空缺，阿奴諾比15分，渡邊雄太14分，暴龍目前21勝32敗，位居晉級季後賽邊緣的東區第11。

反觀仍然少了小蘭斯、賈瑞特艾倫兩大內線主力的騎士，則以塞克斯頓29分最高，加蘭也拿19分、8助攻，洛夫18分，狄恩韋德14分。想要追近暴龍卻遭痛扁的騎士，目前19勝33敗、排在東區第13，接下來仍陷要不要擺爛迷思。

(中時 )