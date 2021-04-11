南庄蓬萊村賽夏族原住民林業暨勞動合作社，獲得新竹林管處評選為特優林業社區。（新竹林管處提供／苗栗傳真）

2018年4月，苗栗南庄賽夏族人和林務局官員，在賽夏族人傳統河邊會議會場殺豬和解，可以重回祖先山林從事養蜂、養雞等經濟活動，並成立賽夏族原住民林業合作社，全力發展林下經濟，3年下來，造就族人最高年收入破百萬的奇蹟，被新竹林管處評選為2020年度唯一特優林業績優社區。

苗栗縣賽夏族人世居南庄東河、蓬萊及獅潭百壽村等村落，數百年前周邊山林都是賽夏族生活場域，但因林地國有化的政策，使得賽夏族人被限制不得隨意進出山林活動。

經過蓬萊村長老根誌優等許多賽夏族人爭取，2018年，2月賽夏族人在立法院與林務局簽訂合作夥伴契約，禁錮70餘年的山林管制正式解禁，契約中同意所有賽夏族人都可以在居住地附近的山林內發展林下經濟，包括了養蜂、養雞、種香菇以及協助巡山護林等工作。

包括根誌優等賽夏族長老及蓬萊村長潘三妹等，從養蜂開始，利用山林間豐富的蜜源來養殖蜜蜂，最早開始共有9位族人。由於族人長期對林務局的不信任，不相信林務局開放山林是玩真的，所以村民稱這9名養蜂先驅者叫「9個傻瓜」。

養蜂成功後，族人由觀望轉為信任，紛紛加入，根誌優等人找出養殖傳統的紅羽雞、種植香菇等經濟活動，林務局也委託賽夏族人所組成的巡山隊來維護加里山區，賽夏族人和林務局間從存疑變到互信，甚至讓一些山老鼠改邪歸正成了護山員。

幾個林下經濟產業的成功，根誌優進一步組織族人們組成了「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，將族人組成經濟生命共同體，共存共榮。目前合作社會員超過80人，有會員同時從事多種產業，年收入已破百萬，這個成功的發展，讓合作社榮獲新竹林管處評選為2020年林業績優社區唯一特優社區。

南庄蓬萊村賽夏族長老，也是知名藝人根誌優（中）、與蓬萊村長潘三妹（右）是合作社的核心人物。（謝明俊攝）

南庄賽夏族人在加里山區養蜂。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

根誌優、潘三妹等與蓬萊村賽夏族護山隊一起巡護加里山。（根誌優提供／謝明俊苗栗傳真）

蓬萊村賽夏族林業合作社社員分紅時高興模樣。（謝明俊攝）

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