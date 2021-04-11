廣交會等大型會議 即日起陸續將開幕 10:192021/04/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣交會等大型會議即日起陸續將開幕。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第129屆中國進出口商品交易會（簡稱：廣交會）將於4月15日-24日在網上舉辦，展期10天。本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，出口展按16大類商品設50個展區，進口展設6大題材，所有展區自開幕之日起同時上線。 此外，2021中國國際電子商務博覽會暨數位貿易博覽會將於2021年4月11日-13日在義烏國際博覽中心舉辦。第十二屆亞太電力與能源國際學術會議將於2021年4月17日-19日在西安舉行。第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會將於4月15日至17日在上海舉辦。 (旺報 ) #將於 #義烏 #舉辦 #國際 #廣交會 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 深圳數位人民幣試點升級 50萬人參加 - 兩岸 - 旺報 新疆風波 溫哥華市長拒見中國大使 - 焦點新聞 - 旺報 大陸軍事自媒體 大量被關閉 - 焦點新聞 - 旺報 借鑒澶淵之盟 保美中和平 - 焦點新聞 - 旺報 馬雲旗下閒魚遭約談 湖畔大學招生喊卡 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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