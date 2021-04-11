第129屆中國進出口商品交易會（簡稱：廣交會）將於4月15日-24日在網上舉辦，展期10天。本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，出口展按16大類商品設50個展區，進口展設6大題材，所有展區自開幕之日起同時上線。

此外，2021中國國際電子商務博覽會暨數位貿易博覽會將於2021年4月11日-13日在義烏國際博覽中心舉辦。第十二屆亞太電力與能源國際學術會議將於2021年4月17日-19日在西安舉行。第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會將於4月15日至17日在上海舉辦。

(旺報 )