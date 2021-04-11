美國總統拜登委任的氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）預計本周將前往大陸，成為拜登上任後首位訪陸美國高官。

《華盛頓郵報》（Washington Post）昨（10）日引述消息人士報導，前美國國務卿、拜登任命的氣候變遷特使凱瑞預計本周前往上海與大陸官員會晤，解決氣候變遷問題，並且在美中關係緊張之際，就氣候變遷問題展開緊密合作。

凱瑞將是拜登上任後首位正式訪陸美國高官。針對《華郵》報導，美國國務院並未證實，僅表示「沒有要宣布任何行程」，大陸外交部則未回應。

匿名美國官員透露，凱瑞預計會晤大陸氣候特使解振華，不過官員也指出，凱瑞的出訪行程有可能會取消。美國國務院指出，凱瑞與解振華已經著手展開討論。

報導指出，此行凸顯了美中就人權、貿易、安全等議題爆發衝突、同時又爭奪全球影響力之際，拜登政府尋求和北京合作及競爭的努力。

報導指出，此行將是凱瑞亞洲行的其中一站，凱瑞目前在孟加拉訪問，此前他已拜訪印度。

凱瑞拜訪印度時表示，「我們將與印度就此事展開合作，拜登總統所說的是，我們將在某些議題上有分歧，但我們不能被這些分歧綁架，我們必須在氣候議題上展開合作。」

由美國主辦的世界地球日（Earth Day）氣候問題峰會將於4月22、23日於線上登場，大陸外交部發言人華春瑩4月初曾表示，大陸已經接獲峰會邀請，目前正在研究是否與會。

分析師指出，氣候議題是美國與大陸利益有重疊的少數領域。

(中時新聞網)