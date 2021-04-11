苗栗縣長徐耀昌非常重視幼兒園政策。（謝明俊攝）

苗栗縣政府除了普偏成立非營利幼兒園，也歡迎私立幼兒園申請加入準公共幼兒園。（謝明俊攝）

苗栗縣政府配合中央「0-6歲國家一起養」政策，自107學年度起招募符合一定條件的私立幼兒園合作，與政府簽訂合作契約後成為「準公共幼兒園」後，家長僅須負擔等同公共幼兒園的收費，其餘費用由政府補助。110學年度苗栗縣共有66家幼兒園續約成為準公共幼兒園，有需要的家長可上「苗栗縣幼兒網」查詢。

苗栗縣政府教育處表示，110學年度全縣共有66間幼兒園所完成續約加入準公共幼兒園，目前正值幼兒園招生期間，家中有學齡前幼兒的父母，如果想要就讀私立幼兒園者，可向幼兒園詢問是否有加入準公共幼兒園，除了可滿足家長的多元選擇外，也可大幅減輕家庭經濟負擔。

縣長徐耀昌表示，自2021年8月1日起，就讀準公共幼兒園家長繳交費用再減1,000元，第1胎子女不超過3,500元，第2胎不超過2,500元，第3胎以上不超過1,500元，低收戶及中低收戶則免繳費用，就學費用再降低，減輕家長育兒負擔。

教育處指出，想要申請新加入準公共教保服務機構的私立幼兒園，請配合中央申請期程，從2021年5月1日至6月15日止受理申請案，歡迎有意願參與準公共機制的私立幼兒園把握機會提出申請。

另外，為健全幼兒園設施設備及教學知能，同時鼓勵幼兒園提高申請意願，簽約的準公共幼兒園可向中央申請各項補助及獎勵金，屆時家長即可明確感受在政府與民間攜手合作下，準公共幼兒園用心地為學齡前幼兒營造更溫馨、友善的環境。幼兒家長如想查詢苗栗縣內準公共幼兒園名單，可上「苗栗縣幼兒教育網http：／／www.kid.mlc.edu.tw／」／查詢」。

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