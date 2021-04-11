大甲鎮瀾宮媽祖日前展開9天8夜遶境行程，前總統馬英九特地出席扶轎，對於台灣近來遭逢COVID-19世紀之疫，及56年來最嚴峻水荒，和台鐵史上最嚴重意外，馬英九向天上聖母虔誠祈求天降甘霖，也盼天下無災，國泰民安。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9日晚間11點，在三聲起馬炮巨響與哨角聲下展開9天8夜遶境序幕，馬英九、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標3人同框扶轎，國民黨黨主席江啟臣、鎮瀾宮副董鄭銘坤分站兩頭恭送鑾轎出城，大甲街道湧入逾10萬人，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

對此，馬英九今（11日）在臉書發文表示，媽祖是台灣民間重要信仰，並有「媽祖婆雨」的傳說，前晚他再次參加大甲媽祖遶境起駕，為鑾轎扶轎，在COVID-19世紀之疫未歇，台灣遭逢56年來最嚴峻水荒，台鐵史上最嚴重意外全民哀慟之際，向天上聖母虔誠祈求天下無災，國泰民安，盼沛雨甘霖，早日解除旱象。

大批網友也在其po文底下留言表示，「祈求天上聖母德澤萬民，天降甘霖解旱象、新冠疫情速遠離」、「謝謝馬前總統悲天憫人的心，相信媽祖婆，會幫台灣，渡過這一關」、「希望馬前總統的正能量，能感天地，神龍護持祐我中華民國護百姓安康，剷除無良，感恩天地賜福」，藍委洪孟楷也留言表示，「台灣加油、大家平安！天上聖母庇佑眾生」。

起馬炮響！大甲媽鑾轎深夜起駕 10萬人湧街道大批信徒跪送

(中時新聞網)