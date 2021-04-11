台鐵太魯閣號出軌釀重大死傷，可謂台鐵半世紀以來最嚴重的事故，事發迄今，僅49名罹難者確認身份，第50名仍是一個謎；對此，花檢表示，第8節車廂拖離隧道後仍持續尋獲殘肢，正全力比對DNA，「不排除可能是其他傷者的受傷部位！」意味著罹難者名單會再下修1人，總之目前不敢斷言。

台鐵局日前彙整警消和法務部資料公布共50名罹難者，其中49名死者已確認身份，包括司機員1人、助理司機1人等，不過事發迄今邁入第10天，頭七已過，第50名死者因身上沒有證件或線索可確認身份，目前仍成謎，僅管曾有家屬表示找不到家人，前往採檢DNA，但還是比對不上。

不過針對第50具遺體，花蓮檢察長俞秀端5日曾指出，第50具遺體當時仍是無名屍，大多是殘缺的屍塊，已重新送檢DNA比對，「不排除是其他傷者組織」，當時即表示死亡人數可能會再減少1人。

太魯閣號頭七樹林站鳴笛悼念 袁淳修同事不捨送別憶共識點滴

花蓮地檢署主檢周芳怡今受訪表示，因第8節車廂拖離隧道後仍持續發現遺骸，目前也在全力採檢、比對DNA，不過因為有些殘肢腐敗情形太過嚴重，加上太小塊，很有可能被現場環境污染，採檢DNA不見得能成功，因此檢驗會花較長的時間。

花檢今日中午對外正式回應，案發現場陸續排除後發現之遺骸、組織，均採檢DNA 鑑驗，於4月10日完成比對，比對結果均屬於上開49名罹難者，已通知家屬領回處理，並無新增罹難者人數；由此初步認定第50號罹難者應是其他傷者部位，罹難者名單再下修1人。

(中時 )