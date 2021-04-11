林依晨不只有高學歷，出道快20年幾乎沒有負面傳聞，優良形象被封「零負評女神」。她2014年嫁給圈外男友林于超，婚姻狀況卻頻被外界揣測，逼得本人不得不發一篇「我不卑微，他也不渣」的文章闢謠，對此好友楊丞琳也轉發該文力挺。

林依晨近日被陸網瘋傳謠言，包括早起向公婆請安的時間表、老公帶嫩模回家和婆家逼吃生青蛙改善體質等，婚姻生活被傳得岌岌可危，為了釐清事實、以正視聽，林依晨9日在微博以「我不卑微，他也不渣」當標題，一口氣回應6大謠言，透露公婆相當疼愛她，結婚以來都是婆婆親自做早餐，自己頂多在旁邊幫忙，起初本來也想當好媳婦，但因工作行程跟其他人不同，很難天天早起，很快地就棄械投降。

林依晨表示公婆對她都很好，老公也沒有帶嫩模回家。（圖／微博@林依晨）

至於丈夫被指帶嫩模回家，林依晨沒好氣地說：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」老公還被誤會是大男人、林依晨從未在他面前放屁等，讓老公委屈地說：「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？」另外逼吃生青蛙改善體質的傳言，林依晨強調自己的確愛喝青蛙下蛋（珍珠/粉圓/波霸），但否認吃過生青蛙，為了減少碳排放量，她還努力實行一日一餐素、少吃葷。

最後，林依晨表示自己身為家中唯一對外發言的管道，不願意看到親愛的家人蒙受不白之冤，決定出面說些什麼，好友楊丞琳不捨林依晨深陷謠言風波，轉貼該文章到自己的微博，不滿地寫道：「聽聽當事人的聲音，好嗎…」呼籲外界別再以訛傳訛。

楊丞琳轉發林依晨的文章，希望大家聽當事人的回應。（圖／微博@楊丞琳）

(中時新聞網)