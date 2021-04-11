台灣急難救護協會理事長陳在斌，被控利用14歲張姓少年生父死亡，急需喪葬及生活費，在臉書社群上直播及貼文請各界幫忙，帳戶募得善款620多萬元，卻侵吞310多萬元，被依侵占罪嫌起訴。新竹地院法官痛批陳正值壯年、身強體健，不循正途獲取財物，犯後狡辯態度不佳，判他3年有期徒刑，可上訴。

根據判決書，張姓少年的父親2019年5月底過世，因家中經濟平時靠張父打零工支撐，張父過世後少年無力負擔喪葬費用，也沒有生活費。陳在斌取得少年及其姑姑同意後，在臉書發文「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走，功德無量。」，替少年募款，並留下台灣急難救護協會的捐款帳號與聯絡電話。

不少民眾慷慨解囊，共募得善款620多萬元，但陳在斌卻私自侵吞其中310多萬元，新竹警方獲報將陳在斌移送新竹地檢署偵辦，檢方偵結依公益侵占罪嫌起訴。捐善款的民眾得知陳在斌利用少年喪父募得善款從中侵占後，分別指控陳涉嫌詐欺，陳男在事發後匯款退還給捐款人和告訴人。

新竹地院合議庭審理後，痛批陳在斌「正值壯年，身強體健，不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，而為業務侵占犯行」，「犯後猶飾詞狡辯圖卸刑責，態度難認良好」，且犯後未與被害人達成和解，判他有期徒刑3年。可上訴。

(中時新聞網)