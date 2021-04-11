名人堂球星皮朋(Scotty Pippen)之子11日宣布投入2021年NBA選秀，他與老爸同名同姓，稱為皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)。今年20歲的小皮朋在田納西州的范德比大學校隊擔任後衛，本季場均20.8分、4.9助攻、1.8抄截都是全隊第一，36%三分球命中率也不差，但是球隊只有9勝16敗。

美媒ESPN評選的百大新秀，小皮朋沒有列名其中，外界認為他體格過於瘦弱(190公分、77公斤)，即使在二年級打出很強的數據也無法令人放心。不過小皮朋沒有雇用經紀人，這讓他可以保留學生身分，如果沒選上就繼續打大學隊，這個嘗試有益無害。

對於NBA球團來說，小皮朋的血統還是很誘人的，畢竟他的父親皮朋是90年代首屈一指的小前鋒，史上最優秀的防守者之一。小皮朋的祖父母身高為185公分與180公分，生養超過10個小孩都是高個子，皮朋203公分是最高的。小皮朋的生母是皮朋第2任妻子拉莎(Larsa Younan)，她只有157公分。小皮朋誕生於2000年皮朋效力拓荒者的時候。

「首先我要感謝上帝賜我的一切與祂的祝福。我也要謝謝家人的支持與愛護，是你們鞭策使我做到最好。對於我旅途中的夥伴、教練以及所有人，我對你們的感激之情超乎你們的想像。我很幸運有機會在范德比大學經歷風風雨雨，我永誌不忘。我準備好追逐自己的夢想了，我將會保留學籍並宣布投入2021年NBA選秀。」

(中時新聞網)